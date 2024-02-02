Эксперты указали на самые вредные приемы пищи

Эксперты в области питания подчеркнули, что количество трансжиров в ряде продуктов находится на очень высоком уровне, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Врачи выделили особенно опасный прием пищи, отмечая, что вред для организма несут не только основные приемы пищи, но и нездоровые перекусы.

Среди продуктов, наиболее богатых трансжирами, выделяются снеки, конфеты, сладкие булочки и жирное печенье. Медики советуют внимательно изучать состав продуктов, поскольку большое количество калорий, сахара и трансжиров может скрываться даже в таких неожиданных продуктах, как батончик мюсли. Вместо опасных перекусов рекомендуется предпочитать здоровые альтернативы, такие как орехи, рыба, нежирное мясо птицы, овощной салат, фрукты (особенно бананы) и молочные продукты без сахара в составе, сообщает МедиаПоток.