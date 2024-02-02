Эксперты указали на самые вредные приемы пищи

Эксперты в области питания подчеркнули, что количество трансжиров в ряде продуктов находится на очень высоком уровне, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Врачи выделили особенно опасный прием пищи, отмечая, что вред для организма несут не только основные приемы пищи, но и нездоровые перекусы.
Среди продуктов, наиболее богатых трансжирами, выделяются снеки, конфеты, сладкие булочки и жирное печенье. Медики советуют внимательно изучать состав продуктов, поскольку большое количество калорий, сахара и трансжиров может скрываться даже в таких неожиданных продуктах, как батончик мюсли. Вместо опасных перекусов рекомендуется предпочитать здоровые альтернативы, такие как орехи, рыба, нежирное мясо птицы, овощной салат, фрукты (особенно бананы) и молочные продукты без сахара в составе, сообщает МедиаПоток.
Канадские ученые сообщают: витамин D может быть средством профилактики деменции
Исследование, проведенное в University of Calgary, Канада, на 12 388 людях без симптомов деменции, выявило потенциальную роль витамина D в профилактике данного заболевания. Ученые учитывали воздействие витамина D (D+) и его отсутствие (D-) до начала деменции, учитывая факторы, такие как возраст, пол, образование, раса, когнитивный статус, депрессия и генетический фактор APOE ε4.
Южнокорейские ученые: употребление кимчи на 10% уменьшает риск развития ожирения у мужчин
Кимчи, блюдо, традиционно употребляемое в Южной Корее, готовится путем соления и ферментации овощей с различными приправами. Несмотря на опасения некоторых врачей относительно высокого содержания натрия, исследования указывают на связь употребления кимчи со снижением массы тела.
Российские ученые создали модель ИИ для прогнозирования риска смерти при инфаркте
Российские ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект выявляет индивидуальные факторы риска для каждого пациента, что позволяет улучшить диагностику и лечение ишемической болезни сердца.
Хирург Умнов сообщает о вреде фруктовых настоек
Хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Александр Умнов, предупреждает о вреде фруктовых настоек, утверждая, что они могут разрушать органы организма быстрее, чем водка.