Забота о уровне холестерина имеет важное значение на протяжении всей жизни, особенно после 40 лет, когда риск проблем с сердечно-сосудистой системой возрастает. Важно быть осмотрительным при выборе продуктов, даже если на их упаковке указано отсутствие холестерина. Эксперименты с пищей, богатой вредными жирами, могут быть особенно рискованными.
Врач-эндокринолог Екатерина Янг предупреждает, что продукты, такие как жареная пища, чипсы, торты и печенье, даже если они заявляют, что не содержат холестерина, могут включать в себя трансжиры из гидрогенизированных растительных масел. Эти трансжиры могут способствовать воспалению, что является критическим фактором в развитии атеросклероза.
Важно осознавать, что некоторые продукты, имеющие высокое содержание холестерина, такие как яйца, не всегда негативно влияют на уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови, так как содержат его в неокисленной форме. С другой стороны, мясные нарезки и жареное мясо могут оказывать более значительное воздействие.
Для поддержания здоровья сосудов и уровня холестерина, рекомендуется включать в рацион продукты, такие как чеснок и руккола. Чеснок, содержащий аллицин, может способствовать выводу "плохого" холестерина и предотвращать образование сгустков крови. Руккола, богатая фитонутриентами, поддерживает печень и способствует очищению крови. Дополнительно, полезными для упругости сосудов могут быть полифенолы в цитрусовых, а также включение в рацион скомбрии и авокадо.
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