Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 89,609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 96,9777
Минздрав предлагает внести изменения в состав блюд для лечебного питания
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:53

Минздрав предлагает внести изменения в состав блюд для лечебного питания

Минздрав предложил изменения в состав блюд для лечебного питания, внося нестандартные продукты, такие как кумыс, оленина, верблюжатина, конина, и предлагая замену говядины бараниной, крольчатиной, олениной, кониной и верблюжатиной. Эти изменения мотивированы новыми научными данными, включая эпидемиологические, которые указывают на несоответствие действующего приказа современным требованиям лечебного питания.

Особое внимание уделяется проблеме дефицита йода в питании, с предложением включить йодированную соль в нормы лечебного питания. Данные указывают на фактическое потребление йода в три раза ниже установленной ВОЗ нормы, что вызывает необходимость коррекции.

Расширение перечня продуктов также включает в себя использование кумыса и различных видов мяса, таких как баранина и верблюжатина. Эксперт в области генетики подчеркивает важность включения белковых продуктов, овощей и фруктов в здоровое питание.

В контексте лечебного питания, кумыс и верблюжатина выделяются своими полезными свойствами, используемыми в лечении различных заболеваний. Кумысолечение, основанное на лечебных свойствах кумыса, также поддерживается в предложенных изменениях, сообщает Российская Газета.

Мир

Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека

Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека

Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.

Читать полностью
Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством

Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством

Флагманская модель GM7-2602-02 формата mini-ITX, размером 170 мм x 170 мм и весом около 200 г, оптимизирована для небольших компьютерных корпусов. Она оснащена восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2,3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для разнообразных вычислительных задач.

Читать полностью

Общество

Ученые обнаружили случаи заражения болезнью Альцгеймера

Ученые обнаружили случаи заражения болезнью Альцгеймера

Изучено несколько случаев развития болезни Альцгеймера у людей, получавших в детстве гормоны роста из мозга умерших доноров. Хотя группа является небольшой, возможно, заболевание передавалось в результате медицинских процедур.

Читать полностью
Сбер представляет обновление своего искусственного интеллекта

Сбер представляет обновление своего искусственного интеллекта

Сбер представил значительное обновление своего искусственного интеллекта, GigaChat, утверждая, что модели GigaChat Pro и GigaChat Lite стали более умными и мощными во всех ключевых метриках. Разработчики расширили и улучшили обучающие датасеты, что привело к повышению качества ответов в областях экономики, права и медицины.

Читать полностью

Новости