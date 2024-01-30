Минздрав предложил изменения в состав блюд для лечебного питания, внося нестандартные продукты, такие как кумыс, оленина, верблюжатина, конина, и предлагая замену говядины бараниной, крольчатиной, олениной, кониной и верблюжатиной. Эти изменения мотивированы новыми научными данными, включая эпидемиологические, которые указывают на несоответствие действующего приказа современным требованиям лечебного питания.
Особое внимание уделяется проблеме дефицита йода в питании, с предложением включить йодированную соль в нормы лечебного питания. Данные указывают на фактическое потребление йода в три раза ниже установленной ВОЗ нормы, что вызывает необходимость коррекции.
Расширение перечня продуктов также включает в себя использование кумыса и различных видов мяса, таких как баранина и верблюжатина. Эксперт в области генетики подчеркивает важность включения белковых продуктов, овощей и фруктов в здоровое питание.
В контексте лечебного питания, кумыс и верблюжатина выделяются своими полезными свойствами, используемыми в лечении различных заболеваний. Кумысолечение, основанное на лечебных свойствах кумыса, также поддерживается в предложенных изменениях, сообщает Российская Газета.
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