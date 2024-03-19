Сегодня вертолетом Ми-8 спасателей МЧС эвакуировал с Семеновского кордона в город Елизово Камчатского края пострадавших туристов. Помощь медиков никому не потребовалась, сообщает РИА "Новости".

Группа попала ранее под лавину на Камчатке. Двое человек погибли, это женщина и юноша. Спасательные работы и поиск погибших людей осложняют погодные условия.

Маршрут туристов из 11 человек был зарегистрирован в МЧС и проходил через перевал Красноармейский, кордон Семеновский, перевал Седло, перевал Кехкуй и Центральный кордон Налычево.