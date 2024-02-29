Сотрудники МЧС России ведут борьбу с крупным пожаром на складе пластиковой продукции в на Донинском шоссе в городе Раменское Московской области. Площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.
Работают спеиалисты газо-дымозащиты. Территория вокруг горящего объекта оцеплена. Подробности и данные о причинах происшествия уточняются, сообщает МЧС.
Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech
Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге
Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.
Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной "Волгой"
На Горьковском автозаводе возможно возрождение легендарной марки "Волга" с помощью седана Changan Raeton Plus, обнаруженного рядом с бывшим цехом сборки автомобилей Volkswagen.
Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу "Экстранет", аналогичную Booking.com
Платформа предоставляет всем представителям гостиничного бизнеса возможность использовать широкий спектр услуг компании, что обеспечивает пользователям более точную информацию о доступных услугах и номерах.