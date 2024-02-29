Сотрудники МЧС России ведут борьбу с крупным пожаром на складе пластиковой продукции в на Донинском шоссе в городе Раменское Московской области. Площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

Работают спеиалисты газо-дымозащиты. Территория вокруг горящего объекта оцеплена. Подробности и данные о причинах происшествия уточняются, сообщает МЧС.