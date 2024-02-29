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Крупный пожар в Раменском ликвидируют пожарные МЧС
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:40

Крупный пожар в Раменском ликвидируют пожарные МЧС

Сотрудники МЧС России ведут борьбу с крупным пожаром на складе пластиковой продукции в на Донинском шоссе в городе Раменское Московской области. Площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

Работают спеиалисты газо-дымозащиты. Территория вокруг горящего объекта оцеплена. Подробности и данные о причинах происшествия уточняются, сообщает МЧС.

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