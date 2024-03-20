Пожар на складе в Уссурийске произошел 19 марта на площади около 1 тыс. м2. Возгорание было локализовано и ликвидировано расчетами пожарно-спасательных подразделений. Всего в тушении участвовало 50 сотрудников МЧС, 16 единиц техники и даже пожарный поезд. Горело складское помещение по адресу — Уссурийск, улица Резервная, 17.
Сигнал о возгорании был получен диспетчером службы 112 поздно вечером 19-го марта. К середине ночи пожар был локализован, а позже потушен. Производился пролив и разбор конструкций. Эксперты проводят разбирательство о причинах возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.
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