«Реал Мадрид» может лишиться нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. На данный момент ведутся переговоры, касающиеся условий контракта.
Издание The Independent сообщает, что в основном споры касаются гонорара 25-летнего француза. По мнению спортсмена, ему предлагают слишком низкую зарплату. Сейчас за разворачивающейся ситуацией следят два клуба: «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
Мбаппе уже успел отметиться в этом сезоне: на его счету 29 голов, а также семь голевых передач. На его счету - 28 матчей. Сейчас он работает с парижским клубом, контракт с которым продлится до конца июня этого года.
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