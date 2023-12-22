Врач Лепилова обнаружила взаимосвязь между избытком майонеза и хроническим воспалением в организме

По словам эксперта, избыток майонеза может вызвать хронические воспалительные процессы и ускорить процесс старения, поэтому важно ограничивать его потребление как во время новогодних праздников, так и в обычные будни.

При приготовлении популярных салатов, таких как "мимоза", "оливье" или "селедка под шубой", рекомендуется выбирать майонез с максимально натуральным составом и избегать вредных жирных кислот.

"При чрезмерном употреблении эти вещества могут вызвать воспалительные процессы в организме", — подчеркнула Лепилова.

Также важно отметить, что наличие яичных белков в составе соуса может быть вредным для людей с повышенным холестерином. В качестве альтернативы врач предложила использовать греческий йогурт или сметану, сообщает МедиаПоток

"Однако, при умеренном употреблении этот соус не обязательно исключать из рациона. Раз в несколько недель можно позволить себе приготовить вкусный салат с майонезной заправкой", — добавила специалист.