Сторонник экс-президента страны Петра Порошенко, блогер Карл Волох опубликовал на своей странице в соцсети призыв выйти на Майдан. Мотивом стала отставка главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного.
- Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов - о чем так беспокоится президент Зеленский, - говорится в тексте. - Я планирую это начать завтра в 17.00 возле стелы.
Под постом уже появилось множество комментариев, подавляющее большинство из которых поддерживающие. Люди соглашаются с необходимостью таких радикальных действий.
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