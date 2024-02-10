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Из-за отставки Залужного в Киеве назревает новый Майдан
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:01

Из-за отставки Залужного в Киеве назревает новый Майдан

Сторонник экс-президента страны Петра Порошенко, блогер Карл Волох опубликовал на своей странице в соцсети призыв выйти на Майдан. Мотивом стала отставка главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного.

- Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов - о чем так беспокоится президент Зеленский, - говорится в тексте. - Я планирую это начать завтра в 17.00 возле стелы.

Под постом уже появилось множество комментариев, подавляющее большинство из которых поддерживающие. Люди соглашаются с необходимостью таких радикальных действий.

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