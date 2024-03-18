Эксперты раскрыли секреты экономного путешествия на майские праздники

Глава туркомпании Tez Tour Воскан Арзуманов раскрыл секрет экономии на майские праздники, подчеркивая важность выбора правильных дат перелетов. Он советует улетать во время вторых "каникул", связанных с 9 мая, чтобы получить выгодные цены.
Дмитрий Арутюнов из "Арт-тур" также рекомендует выбирать вылеты после 5 мая, когда основная волна туристов уже улетит, и возвращаться после 9 мая, когда билеты становятся дешевле.
На весенний отдых россияне предпочитают ОАЭ, Таиланд и Венесуэлу, оставив позади ранее популярные направления, такие как Египет и Турция, сообщает Газета.Ру.
Apple сделала новый раздел с приложениями в App Store
Apple расширила функционал своего веб-магазина App Store, представив новый раздел, посвященный приложениям для операционной системы VisionOS.
Bloomberg сообщил о росте цен на авиабилеты в январе-феврале, обусловленном проблемами у Boeing
Авария и проверки заводов Boeing послужили причиной увеличения цен на авиабилеты на 3,6% за этот период.
Ученые обнаружили, что прямохождение у приматов эволюционировало в три этапа
Исследование, проведенное китайскими учеными, рассматривает эволюцию прямохождения у приматов, основываясь на анализе строения внутреннего уха вымершего примата рода Lufengpithecus.
Хрущев допустил гигантскую ошибку, отдав Крым Украине, заявил Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Никита Хрушев во время своего правления СССР совершил гигантскую политическую ошибку, которая полностью противоречила волеизъявлению и желаниям крымского народа.