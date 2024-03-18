Эксперты раскрыли секреты экономного путешествия на майские праздники

Глава туркомпании Tez Tour Воскан Арзуманов раскрыл секрет экономии на майские праздники, подчеркивая важность выбора правильных дат перелетов. Он советует улетать во время вторых "каникул", связанных с 9 мая, чтобы получить выгодные цены.

Дмитрий Арутюнов из "Арт-тур" также рекомендует выбирать вылеты после 5 мая, когда основная волна туристов уже улетит, и возвращаться после 9 мая, когда билеты становятся дешевле.

На весенний отдых россияне предпочитают ОАЭ, Таиланд и Венесуэлу, оставив позади ранее популярные направления, такие как Египет и Турция, сообщает Газета.Ру.