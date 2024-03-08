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Стало известно, какие страны являются самыми доступными для майского отдыха россиян
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:12

Стало известно, какие страны являются самыми доступными для майского отдыха россиян

Исследование туристического портала РСТ выявило, что Турция и Египет представляют собой наиболее доступные страны для майского отдыха россиян. Обе страны занимают лидирующие позиции в списке бюджетных направлений благодаря стабильным ценам и разнообразию предложений.

Турция остается предпочтительным выбором для российских туристов, предлагая отели 5* с услугой "все включено" на побережье Эгейского моря по цене от 49 000 рублей за семь ночей. Этот вариант идеален для любителей активного отдыха.

Египет также привлекателен для туристов, предоставляя проживание в бюджетных отелях по ценам от 50 000 до 60 000 рублей за неделю. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто стремится к экономному отдыху.

Итак, исследование подтверждает, что Турция и Египет продолжают оставаться популярными направлениями для майского отдыха, предлагая сочетание доступных цен и разнообразия услуг, сообщает Центральная Служба Новостей.

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