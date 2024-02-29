Эксперт по туризму Алпатова выделила доступные варианты отдыха на майских каникулах в России

Эксперт по туризму Оксана Алпатова отмечает увеличение спроса на туры в Краснодарский край, особенно на элитные отели. Однако, курортные направления предлагают разнообразные варианты отдыха по доступным ценам, привлекая туристов различными активностями и красивой природой.

Сочи предлагает широкий выбор гостиниц и интересных экскурсий. Красная Поляна предлагает горнолыжный отдых и различные активности для любителей экстрима. Анапа, Геленджик, Новороссийск и Туапсе предоставляют морской отдых с разнообразными развлечениями. Для тех, кто предпочитает мирный отдых, Туапсе предлагает спокойные пляжи и достопримечательности. Важно учитывать, что удобнее всего добираться в эти города через аэропорт Сочи.

Также растет спрос на отдых в Дагестане, где можно насладиться красивой природой и пляжами Каспийского моря. Рекомендуется забронировать жилье заранее и учитывать индивидуальные предпочтения и бюджет перед поездкой, сообщает Аргументы И Факты.