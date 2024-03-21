Эксперты разработали бесшумный массажный матрас против пролежней

В рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" специалисты лаборатории управляемых бионических систем Первого МГМУ Сеченова разработали инновационный бесшумный массажный матрас для лежачих больных с целью предотвращения образования пролежней.

В отличие от распространенных моделей с воздушными камерами и шумными компрессорами, разработанный прототип использует кольцевые актуаторы, создающие контролируемое точечное давление на тело пациента. Этот подход обеспечивает массажный эффект, способствующий восстановлению кровотока, без посторонних шумов.

Матрас имеет низкий уровень энергопотребления (не более 5 Вт) и обеспечивает безопасность пациентов благодаря изоляционному покрытию. Помимо применения в медицине, технология может быть использована для создания массажных накидок для водителей, снятия мышечного напряжения в долгих поездках.

Разработка прототипа матраса ожидаемо завершиться к концу 2024 года, после чего будут проведены испытания надежности и функциональных свойств, сообщает Газета.Ру.