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Крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II запущена в Китае
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:18

Крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II запущена в Китае

В Китае начала свою работу крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II, предназначенная для изучения темной материи (ТМ) — загадочного компонента Вселенной, невидимого для наблюдений.

Эксперименты в лаборатории напрямую регистрируют потоки частиц из темного галактического гало.

Темная материя, составляющая более 1/4 общей массы Вселенной, не взаимодействует с электромагнитным излучением и проявляется только через гравитацию. Существование ТМ подтверждается скоростями орбитального движения звезд и гравитационным линзированием. Открытие подземной лаборатории в Китае предоставляет новые перспективы для понимания этого загадочного компонента Вселенной, сообщает Planet Today.

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