Крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II запущена в Китае

В Китае начала свою работу крупнейшая в мире подземная лаборатория CJPL-II, предназначенная для изучения темной материи (ТМ) — загадочного компонента Вселенной, невидимого для наблюдений.
Эксперименты в лаборатории напрямую регистрируют потоки частиц из темного галактического гало.
Темная материя, составляющая более 1/4 общей массы Вселенной, не взаимодействует с электромагнитным излучением и проявляется только через гравитацию. Существование ТМ подтверждается скоростями орбитального движения звезд и гравитационным линзированием. Открытие подземной лаборатории в Китае предоставляет новые перспективы для понимания этого загадочного компонента Вселенной, сообщает Planet Today.
Автор санкций США Элизабет Розенберг ушла в отставку
По данным агентства Bloomberg, Элизабет Розенберг, помощница главы Минфина США, активно готовившая санкции против РФ, покинула свой пост и ушла работать в частный сектор.
Президент США Байден странно пошутил про свой возраст
Президент США Джо Байден снова неудачно пошутил. В этот раз над своим возрастом.
В РФ разработали инновационный сервис для владельцев кнопочных телефонов
В России создан инновационный сервис под названием "Этикетка", разработанный специалистами компании Билайн. Этот сервис предназначен для защиты владельцев кнопочных телефонов от спама и мошенничества. Тестирование успешно завершилось в декабре, и сервис полноценно начнет свою работу в феврале.
В Москве созданы комплексы для связи в отдаленных местах
Московское правительство, поддерживая столичные компании, способствует разработке инновационных продуктов, включая устройства для обеспечения мобильной связи в отдаленных и труднодоступных местах.