Парламентские фракции партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который расширяет спектр возможного использования капитала матерей. Его предлагают разрешить законодательно использовать для оплаты медицинских услуг и на покупку лекарств для ребенка.
Такая мера является эффективной и востребованной. Это реальная помощь родителям в лечении своих детей. Все это непременно положительно скажется на демографической ситуации в стране, считают авторы законодательной инициативы.
Однако эксперты сомневаются в целесообразности такого закона. Опасаясь, что вместо решения стратегических задач семьи, средства разойдутся на краткосрочные, хотя и важные цели. Их решени должно осуществляться другим методами. полагают эксперты, опрошенные "Коммерсантом". Напомним, что текущий год объявлен президентом годом Семьи.
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