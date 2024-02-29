Парламентские фракции партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который расширяет спектр возможного использования капитала матерей. Его предлагают разрешить законодательно использовать для оплаты медицинских услуг и на покупку лекарств для ребенка.

Такая мера является эффективной и востребованной. Это реальная помощь родителям в лечении своих детей. Все это непременно положительно скажется на демографической ситуации в стране, считают авторы законодательной инициативы.

Однако эксперты сомневаются в целесообразности такого закона. Опасаясь, что вместо решения стратегических задач семьи, средства разойдутся на краткосрочные, хотя и важные цели. Их решени должно осуществляться другим методами. полагают эксперты, опрошенные "Коммерсантом". Напомним, что текущий год объявлен президентом годом Семьи.