Система искусственного интеллекта впервые сравнялась с математиками в решении олимпиадных задач

Система искусственного интеллекта AlphaGeometry, разработанная математиками в компании DeepMind, успешно решает сложные геометрические задачи, аналогичные тем, которые используются на международных математических олимпиадах.

Система смогла решить 25 из 30 задач, превосходя другие искусственные интеллекты, и это сравнимо с успехами золотых медалистов в этих соревнованиях. Исследователи достигли этого, используя языковую нейросеть AlphaGeometry и специальный алгоритм, который генерирует синтетические теоремы для обучения системы.

Разработчики считают, что AlphaGeometry может быть адаптирована для решения других математических задач, ранее трудных для искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.