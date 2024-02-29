Научный коллектив НГУ разработал органический материал с уникальными свойствами

Материал способен накапливать и излучать свет без содержания токсичных тяжелых металлов, что делает его перспективным для различных областей применения, включая биовизуализацию и криптографию.
Новый материал обладает эффектом "послесвечения", сохраняя способность излучать свет после воздействия света в течение нескольких секунд. Ученые работают над увеличением длительности этого эффекта и расширением палитры цветов, чтобы соответствовать потребностям биовизуализации и обеспечения безопасности информации.
Помимо применения в биологических исследованиях, новый материал может использоваться для защиты конфиденциальной информации и документов. Его свойства послесвечения позволяют создавать защитные изображения, появляющиеся только через несколько секунд после облучения светом, что делает его эффективным средством для шифрования и защиты данных.
Эти инновации предлагают новые перспективы в области безопасности и биомедицинских технологий, обеспечивая эффективные решения для различных сфер применения, сообщает ТАСС.
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