Ученые из Нидерландов разработали новый сверхпрочный материал на основе карбида кремния, превосходящий по прочности известное волокно кевлар. Кевлар, изобретенный в 1964 году, обладает уникальными свойствами, такими как поглощение ударов и смягчение урона от огнестрельного оружия. Однако производство кевлара трудоемко и дорого, поэтому ученые долгое время искали его замену.

Новый материал на основе карбида кремния обладает предельной текучестью в 10 раз выше, чем у кевлара, и высокими механическими свойствами. Его потенциальное применение включает в себя виброизоляцию электронных чипов и использование в биомедицинских устройствах и вычислительной технике. Структура аморфных материалов обеспечивает им адаптивность к различным условиям, устойчивость к коррозии и медленное изнашивание при механических воздействиях. Ученые подчеркивают, что прочность нового материала достигается благодаря аморфности и хаотичной структуре, сообщает Planet Today.