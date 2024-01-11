Ученые из Нидерландов разработали новый сверхпрочный материал на основе карбида кремния, превосходящий по прочности известное волокно кевлар. Кевлар, изобретенный в 1964 году, обладает уникальными свойствами, такими как поглощение ударов и смягчение урона от огнестрельного оружия. Однако производство кевлара трудоемко и дорого, поэтому ученые долгое время искали его замену.
Новый материал на основе карбида кремния обладает предельной текучестью в 10 раз выше, чем у кевлара, и высокими механическими свойствами. Его потенциальное применение включает в себя виброизоляцию электронных чипов и использование в биомедицинских устройствах и вычислительной технике. Структура аморфных материалов обеспечивает им адаптивность к различным условиям, устойчивость к коррозии и медленное изнашивание при механических воздействиях. Ученые подчеркивают, что прочность нового материала достигается благодаря аморфности и хаотичной структуре, сообщает Planet Today.
Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар
Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера, объединяя электронные компоненты и мозговые органоиды. Человеческий мозг, содержащий 86 миллиардов нейронов и квадриллион синапсов, представляет сложную систему, которую пока сложно моделировать в науке.
Установка "Роснано", представленная как новаторское средство разложения мусора на молекулы, была оценена учеными и экологами
Однако подобные технологии, включая плазмохимическую обработку отходов, уже давно используются за рубежом, включая Японию. Эксперты подчеркивают, что проблема утилизации отходов известна и актуальна, и разработка подобных установок проводится ведущими странами.