В Китае спрос на российское подсолнечное масло значительно вырос. Это читается в статистике, созданной аналитиками компании «Агроэкспорт». Первые 11 месяцев 2023 года показали рост в 4,3 раза, а в качестве сравнения использовали данные, полученные за прошлый год.

Помимо растительного масла, популярностью пользуются и другие продукты, экспортируемые из России. В их числе - рапсовое масло, а также молочные продукты - рост составил до 1,3 и 8,4 млн тонн соответственно. Объем поставок стал больше почти в 1,6 раз в денежном эквиваленте и в 2,5 раза в натуральном, пишут эксперты.