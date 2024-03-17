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Чучело президентов Украины и США сожгли на Масленицу в ЛНР
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:07

Чучело президентов Украины и США сожгли на Масленицу в ЛНР

Два чучела с лицами президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского сожгли сегодня в Прощеное воскресенье — последний день празднования Масленицы, жители станицы Луганской на площади возле избирательного участка.

Кукла Байдена была одета в классический костюм, а Зеленского — в зеленую униформу. Такой акцией местные жители ответили на обстрелы мирного населения со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

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