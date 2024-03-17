Два чучела с лицами президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского сожгли сегодня в Прощеное воскресенье — последний день празднования Масленицы, жители станицы Луганской на площади возле избирательного участка.



Кукла Байдена была одета в классический костюм, а Зеленского — в зеленую униформу. Такой акцией местные жители ответили на обстрелы мирного населения со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.