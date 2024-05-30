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The Lancet: Маски N95 блокируют почти весь передаваемый по воздуху COVID-19
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:31

The Lancet: Маски N95 блокируют почти весь передаваемый по воздуху COVID-19

Американские учёные сравнили маски, которые носят люди с активным COVID-19.

Результаты их исследования показали, что маска N95 оказалась самой эффективной. N95 блокирует попадание 99% крупных и 98% мелких частиц из-под маски человека. По словам американских учёных, благодаря плотному прилеганию, мощному фильтру и большому воздушному пространству, маска обеспечивает свободное дыхание.

Удивительно, но маски KN95 — широко используемые одноразовые маски — оказались не более эффективными, чем тканевые или хирургические маски. Исследование показало, что одноразовые маски пропускают больше воздуха, чем N95 или другие изученные маски, потому что они плохо прилегают к лицу. Этот недостаток усугубляется наличием мощного фильтра с большим сопротивлением потоку, который выталкивает воздух из маски по бокам, а не через фильтр, позволяя большему количеству вирусных частиц проникать в окружающий воздух.

"Исследование показывает, что любая маска намного лучше, чем ее отсутствие, а N95 значительно лучше, чем другие варианты. Это главный вывод", — говорит старший автор исследования, доктор Дональд Милтон.

Другие маски блокировали до 70% вирусных частиц из выдыхаемого воздуха инфицированного человека.

Исследование началось в мае 2020 года, вскоре после начала пандемии, и в нем сравнивались образцы дыхания добровольцев, у которых был активный COVID-19, проверяя эффективность четырех часто используемых масок. Даже без проведения тестов на физическую форму участников или обучения правильному ношению масок, все маски значительно уменьшили количество вируса, выделяющегося в воздух. В ходе исследования маски тестировались как способ контроля распространения вируса от источника, то есть от инфицированного человека, и не тестировались как защита от COVID-19 в окружающем воздухе.

Фото: commons.wikimedia.org/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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