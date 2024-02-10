Американский предприниматель Илон Маск критически отнесся к заявлению президента США Джо Байдена. В нем лидер Америки сообщил о том, что неготовность конгресса оказать очередную помощь Украине будет равна преступной халатности.
- Пора остановить эту мясорубку, - написал Маск на своей персональной странице в соцсети.
Миллиардер дополнил текст фразой о том, что сделать это надо было еще год назад. Это уже не в первый раз, когда Маск критикует Белый дом. Недавно он высмеял президента США за плохую память, а ранее назвал постоянные транши Киеву "безумием".
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