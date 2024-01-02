Американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X Илон Маск емко ответил на вопрос одного из пользователей. Участник обсуждения поинтересовался мнением миллиардера по поводу прогноза на наступивший 2024 год, добавив, что предыдущие четыре года были «сумасшедшими».
В свою очередь Маск ответил, что наступивший год будет «еще безумнее» чем раньше.
До этого бизнесмен уже высказывался на тему успешной стратегии на поле боя, заявив, что победа будет за той стороной, которая способна производить максимум боеприпасов при минимуме усилий.
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