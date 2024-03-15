Ученые обнаружили новый гигантский вулкан на Марсе, который был назван Ноктис

Этот вулкан имеет высоту 9022 метра и диаметр 450 километров.

Хотя Ноктис менее высок и более эродирован, чем другие вулканы на Марсе, его масштабы все равно впечатляют. Ученые отмечают, что вулкан был активен в течение длительного времени, а также наличие льда под тонкими вулканическими отложениями предполагает возможность наличия воды вблизи экватора Марса.

Это открытие предоставляет перспективы для будущих исследований и колонизации Марса, поскольку открывает потенциальные источники воды для поддержания жизни и производства ракетного топлива в менее холодных областях планеты, сообщает Газета.Ру.