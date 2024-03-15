Этот вулкан имеет высоту 9022 метра и диаметр 450 километров.
Хотя Ноктис менее высок и более эродирован, чем другие вулканы на Марсе, его масштабы все равно впечатляют. Ученые отмечают, что вулкан был активен в течение длительного времени, а также наличие льда под тонкими вулканическими отложениями предполагает возможность наличия воды вблизи экватора Марса.
Это открытие предоставляет перспективы для будущих исследований и колонизации Марса, поскольку открывает потенциальные источники воды для поддержания жизни и производства ракетного топлива в менее холодных областях планеты, сообщает Газета.Ру.
Медведев опубликовал провокационные фото и комментарий к нему
Политик таким образом пригрозил виновным в обстрелах городов РФ.
Эксперты выделили претендентов на "Оскар-2025"
Недавно опубликованный список претендентов на "Оскар-2025" вызвал широкий интерес.
НАТО дало четкий приказ ВСУ обстреливать избирательные участки, чтобы сорвать выборы президента РФ, заявил один из наблюдателей
Президент Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Хулио Фаравели, выступивший наблюдателем на выборах в Запорожской области, заявил, что неоднократные обстрелы избирательных участков и зданий рядом с ними со стороны ВСУ - это приказ НАТО.
Врач Шишонин предлагает эффективные методы борьбы с головной болью, основанные на трех простых упражнениях
Врач Александр Шишонин подчеркивает, что головная боль может быть признаком прединсультного состояния, связанного с увеличением внутричерепного давления и риском нарушения кровообращения в мозге.