Финансовые трудности США могут задержать программу возврата образцов грунта с Марса на Землю

Hyundai планирует выпустить рестайлинговую версию своего 7-местного кроссовера Creta, известного как Hyundai Alcazar, в первом полугодии текущего года. Автомобиль будет иметь сходства с модернизированной версией Creta, выпущенной в начале 2024 года, но также будет обладать уникальными особенностями, такими как новая решётка радиатора, бамперы, колёсные диски и фары.