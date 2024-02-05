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Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:27

Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе

Исследование, проведенное учеными из Radboud Universiteit Nijmegen (Нидерланды) и Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Германия), подтвердило, что обычные бактерии способны выживать и размножаться в условиях, схожих с марсианскими. Эксперименты показали, что четыре вида бактерий не только выживали в марсианских условиях, но и демонстрировали рост в искусственных марсианских песках. Эти открытия могут иметь важные последствия для будущих миссий на Марс, подчеркивая необходимость подготовки астронавтов и предоставления антибиотиков для борьбы с потенциально болезнетворными бактериями. Результаты также вызывают вопросы о реакции человеческой иммунной системы на микроорганизмы, выжившие в марсианских условиях, и подчеркивают необходимость осторожности, чтобы избежать заражения других планет земными бактериями, сообщает Planet Today.

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