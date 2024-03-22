Туроператоры отметили растущий интерес россиян к отдыху в Марокко

Некоторые туроператоры отмечают стабильный спрос на туры в Марокко, в то время как другие сообщают о значительном росте интереса. Однако отмечается, что Марокко пока не проводит маркетинговых кампаний в России, что может ограничивать потенциал продаж.
Несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых туроператоров, многие из них не ожидают значительного роста туристического потока, в частности из-за отсутствия прямых рейсов в популярные туристические направления, такие как Агадир.
На текущий момент основная часть продаж приходится на апрель и май, преимущественно на экскурсионные программы. Цены на туры варьируются в зависимости от выбранного направления и услуг, но доступны как пакетные предложения, так и отдельные компоненты, такие как перелеты и размещение.
В целом, хотя интерес к Марокко среди российских туристов растет, сезон 2024 года сталкивается с некоторыми вызовами, включая ограниченное количество прямых рейсов и отсутствие маркетинговой поддержки со стороны марокканских властей, сообщает Центральная Служба Новостей.
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