Ученые обнаружили на пляже в Марокко следы человека, возраст которых составляет около 90 тысяч лет

Это одни из старейших и наилучшим образом сохранившихся следов человека в мире. Всего было найдено 85 хорошо сохранившихся человеческих следов, впечатанных в песчаный пляж. Анализ показал, что эти следы были оставлены примерно 90 тысяч лет назад, что делает их одними из древнейших в мире.

Исследователи обнаружили следы в Северной Африке в 2022 году, изучая валуны на пляже в Марокко. Это открытие стало результатом тщательного анализа, включающего оптически стимулированную люминесценцию для датировки. Метод позволил определить, что группа Homo Sapiens, состоящая, вероятно, из пятерых людей разных возрастов, прогуливалась по этому пляжу примерно 90 тысяч лет назад.

Исследователи подчеркивают уникальность находки, отмечая, что песчаный пляж был расположен на каменистой платформе с глинистыми отложениями, что способствовало отличному сохранению следов, сообщает Российская Газета.