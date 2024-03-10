Эксперты сообщили, насколько выгодно покупать автомобили на маркетплейсах

Платформы, такие как Ozon и "Мегамаркет", предлагают широкий ассортимент моделей от известных брендов. Они упрощают процесс выбора, оплаты и доставки автомобилей, что признается как прогресс в сфере розничной торговли.

Однако эксперты осторожны в своей оценке выгодности таких покупок. Несмотря на гарантии возврата средств, финансовые ставки могут быть высокими, а недостаток ясности в отношениях между платформой и дилерским центром вызывает сомнения у потребителей и аналитиков.

Появление онлайн-продаж автомобилей представляет значительную трансформацию в секторе розничной торговли, обещая удобство и потенциальную экономию. Однако сохраняется неопределенность относительно прозрачности и послепродажного обслуживания. Для завоевания доверия потребителей платформам и дилерским центрам необходимо устранить эти неопределенности. Вопрос о том, станет ли покупка автомобилей через онлайн-площадки общепринятой практикой, остается открытым и требует времени для решения, сообщает Carsweek.Ru.