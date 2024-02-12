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Западные фармкомпании экспериментировали на младенцах в Мариуполе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:43

Западные фармкомпании экспериментировали на младенцах в Мариуполе

В Мариуполе обнаружены документы, доказывающие, что западные фармацевтические компании проводили эксперименты на детях от 0 до 11 лет. Пациентам психиатрического отделения вводились препараты без названий в белых конвертах под номером GLPG0634-CL-203. Даты опытов - 2008 - 2016 годы. Документы принадлежали психиатрическому отделению клиники.

Бумаги были обнаружены в подвале больницы номер 7 города Мариуполя во время ее восстановления. Напомни, что тогда город, который сейчас находится в ДНР в составе России, был под контролем Украины.

В документах упоминаются компании из США, Великобритании, Швеции и Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи. В частности производитель вакцины против Коронавируса Pfizer.

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