В Мариуполе обнаружены документы, доказывающие, что западные фармацевтические компании проводили эксперименты на детях от 0 до 11 лет. Пациентам психиатрического отделения вводились препараты без названий в белых конвертах под номером GLPG0634-CL-203. Даты опытов - 2008 - 2016 годы. Документы принадлежали психиатрическому отделению клиники.

Бумаги были обнаружены в подвале больницы номер 7 города Мариуполя во время ее восстановления. Напомни, что тогда город, который сейчас находится в ДНР в составе России, был под контролем Украины.

В документах упоминаются компании из США, Великобритании, Швеции и Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи. В частности производитель вакцины против Коронавируса Pfizer.