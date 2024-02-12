В Мариуполе обнаружены документы, доказывающие, что западные фармацевтические компании проводили эксперименты на детях от 0 до 11 лет. Пациентам психиатрического отделения вводились препараты без названий в белых конвертах под номером GLPG0634-CL-203. Даты опытов - 2008 - 2016 годы. Документы принадлежали психиатрическому отделению клиники.
Бумаги были обнаружены в подвале больницы номер 7 города Мариуполя во время ее восстановления. Напомни, что тогда город, который сейчас находится в ДНР в составе России, был под контролем Украины.
В документах упоминаются компании из США, Великобритании, Швеции и Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи. В частности производитель вакцины против Коронавируса Pfizer.
Киргизия принимает закон об НКО, который взволновал США
Киргизия хочет поставить на контроль финансирование некоммерческих организаций, но всё это не нравится США, которые активно использовали НКО для смены власти в бывших союзных республиках.
КНДР строит инфраструктуру для туристов из России
Туристы из России приехали в КНДР на четыре дня после четырехлетнего перерыва.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.