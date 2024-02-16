Законопроект о легализации медицинской марихуаны вызывал споры еще с конца 2023 года. Изначально Верховная Рада приняла его во втором чтении, однако позже в парламенте решили блокировать документ. После долгого обсуждения депутаты отказались от блокировки, а теперь бумагу подписал лидер Киева Владимир Зеленский.

- Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности возвращен с подписью Владимира Зеленского, - говорится в сообщении.

Сразу после подписания документ начинает работать. Напомним, что инициатива легализовать марихуану исходила от Зеленского, а озвучил он ее еще в 2020 году.