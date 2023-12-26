В 2024 году Соединенные Штаты намерены активно поддерживать украинский конфликт, используя различные методы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Она отметила, что США будут стремиться поддерживать эту тему в центре внимания на протяжении всего года, даже при необходимости вытаскивать деньги у своих налогоплательщиков. В случае возможных трудностей с финансированием, они могут стимулировать киевский режим к радикальным действиям, включая террористические акты, чтобы продемонстрировать свою активность в этом направлении.
Захарова подчеркнула, что США готовы использовать любые доступные методы для достижения своих целей в отношении Украины. Она также указала на предстоящее информационно-политическое шоу, которое будет поддерживаться в течение года, чтобы избежать признания неудачи в реализации проекта.
По мнению дипломата, для демократов, находящихся в предвыборном цикле, отказ от этого проекта станет чем-то смертоносным, поэтому они будут активно использовать его независимо от судьбы Украины и её народа.
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