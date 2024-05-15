Олег Соскин, бывший консультант Леонида Кучмы, выразил мнение на своем канале на YouTube, что в Украине может развернуться гражданское противостояние из-за усиления мер мобилизации.



Он уточнил, что начиная с понедельника начнет действовать новая нормативная установка, вызывающая бурные обсуждения среди граждан Украины, и уже заметно довольно много случаев возмущения.



Соскин утверждал, что некоторые граждане будут объединяться в группы, отказываясь участвовать в боевых действиях на фронте и "становится пушечным мясом", с течением времени их число может достигнуть значительной части населения в регионах. Он подчеркнул, что при попытке властей применить силу для подавления таких групп, последние обязательно организуют марш на Киев. Это, по его словам, может привести к особо напряженной ситуации.



С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения, а на следующий день, президент Владимир Зеленский распорядился о всеобщей мобилизации. В этот период запрет на выезд из страны охватывает мужчин в возрастной группе от 18 до 60 лет.



В апреле председатель Украины, Владимир Зеленский, подписал законопроект, который предусматривает строжайшие меры по мобилизации. Согласно новому закону, вводятся электронные повестки, требуется обновление данных в военкоматах, а также предусмотрены серьезные наказания для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)