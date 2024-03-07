В Москве в честь Международного женского дня ожидается проведение сотен мероприятий

Праздничные активности включают бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли.
Жительницы и гости столицы всех возрастов будут главными героинями торжеств, среди которых будут различные подарки и сувениры, интеллектуальные викторины, встречи с известными спортсменами и артистами. Для удобства горожан и туристов парковка на улицах Москвы будет бесплатной восьмого и девятого марта, сообщает РИА Новости.
Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье
Экспериментальное исследование, проведенное командой экспертов из университета Южной Австралии, выявило, что употребление миндаля в качестве перекуса способствует улучшению кардиометаболического здоровья.
Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта
Проседание земли, вызванное как естественными, так и антропогенными факторами, представляет геологическую угрозу, которая может привести к разрушению инфраструктуры.
Ученые разрабатывают новые методы восстановления зрения
Ученые из различных областей, включая инженеров, нейроученых и медиков, в том числе исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), работают над разработкой методов восстановления зрения с использованием солнечных панелей, вживленных в глазное яблоко.
"Яндекс" продадут России по сниженной в два раза цене
Сделка сократилась на 17,7 млрд рублей, и теперь российские инвесторы могут приобрести 96,3% акций МКАО "Яндекс". Оставшиеся 3,7% принадлежат российскому "Яндексу". Не участвуя в заседании комиссии, представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявил об этом.