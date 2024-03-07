В Москве в честь Международного женского дня ожидается проведение сотен мероприятий

Праздничные активности включают бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли.

Жительницы и гости столицы всех возрастов будут главными героинями торжеств, среди которых будут различные подарки и сувениры, интеллектуальные викторины, встречи с известными спортсменами и артистами. Для удобства горожан и туристов парковка на улицах Москвы будет бесплатной восьмого и девятого марта, сообщает РИА Новости.