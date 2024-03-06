Российские туристы предпочли Египет, ОАЭ и Таиланд для мартовских отпусков 2024 года

Египет, ОАЭ и Таиланд заняли первые три места по популярности, соответственно 24%, 19% и 18% туристов выбрали их в качестве направлений отдыха. Средняя цена тура в Египет составила 167 тыс. рублей, а в Таиланд — 242 тыс. рублей. Несмотря на это, около 14% туристов предпочли внутрироссийские курорты с средним чеком в 62 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в 2023 году.

Большинство туристов выбирали отели категорий 4* (38%) и 5* (31%), предпочитая завтраки (41%) и программы "все включено" (31%). Однако апартаменты выбрали всего лишь 2% опрошенных.

По словам директора по маркетингу Travelata. ru Олега Козырева, заказов на мартовские праздники было меньше, чем в предыдущем году, но те, кто решил отдохнуть, предпочли пляжи Египта, ОАЭ и Таиланда, в то время как Россия уже не входила в топ-3.

Наиболее дорогим туром стала поездка из Москвы в Дубай на 8 ночей в отеле 5* с завтраками за 900 936 рублей на троих. Самым бюджетным вариантом была поездка из Москвы в Петербург на 2 ночи в гостинице 4* без питания за 15 806 рублей с человека, сообщает Газета.Ру.