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Аргентина готова и дальше торговать с Россией
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:54

Аргентина готова и дальше торговать с Россией

Не должна отразиться на торговом взаимодействии Аргентины и России ситуация вокруг Украины, считает глава МИД этой южноамериканской страны Диана Мондино.

"Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого… Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях", — сказала Мондино РИА Новости. Возможно, что на решение Министерства сделать такое заявление повлиял происходящий в Бразилии саммит глав МИД "Большой двадцатки", где участвует министр иносранных дел России Лавров.

Вцелом, несмотря на отказ вступать в БРИКС, администрация президента Аргентины Хавьера Милея положительно смотрит на отношения с нашей страной. Хотя ранее была информация что администрация нового главы аргентинского государства собирается передавать Украине вооружение, вертолеты российского производства, однако посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов эту информацию опроверг.

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