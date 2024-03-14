Продолжение сериала "Чикатило" снимет Давид Дадунашвили

Создатели скандального и нашумевшего сериала "Чикатило" продолжат историю о маньяке, но только с другим серийным убийцей. Продолжение будет повествовать про ангарского маньяка, который долгое время работал сотрудником правоохранительных органов.

Он был хитер и очень хорошо разбирался в психологии жертв. Убивал он в основном женщин, которые добровольно садились в его машину.По материалам дела и заверению самого маньяка, он не всегда убивал. Иногда он подвозил их до дома и провожал до дверей подъезда, ожидая пока девушка поднимется и включит на кухне свет.

Существует версия, что мотив заключался в жгучей обиде на всех женщин, потому что когда-то давно маньяк пережил измену собственной супруги.

На счёту серийного убийцы 86 человек. Он считается одним из самых кровавых маньяков в истории отечественной криминальной хроники. 10 декабря 2018 года Иркутский суд приговорил его к пожизненному заключению.

Режиссёром второго сезона, посвящённого ангарскому маньяку, выступит постановщик сериала "Ресторан по понятиям" Давид Дадунашвили. Название сериала "Тень Чикатило", выход намечен на 2024 год на платформе Okko.