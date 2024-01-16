Новое исследование выявило потенциальные противораковые свойства мангиферина, содержащегося в манго

Исследование, проведенное арабскими учеными и опубликованное в Scientific Reports, выявило потенциальные противораковые свойства мангиферина, содержащегося в манго. Мангиферин, являющийся C-глюкозилксантоном, проявил химиопревентивное действие на клетки толстой кишки, снижая заболеваемость и улучшая структуру кишечника у крыс.

Исследование включало оценку воздействия мангиферина на аберрантные крипты толстой кишки у крыс, получающих азоксиметан. Результаты показали снижение общей заболеваемости, улучшение структуры толстой кишки и повышение концентрации антиоксидантных ферментов у крыс, получавших мангиферин.

Механизм действия мангиферина включает усиление проапоптозных белков, снижение экспрессии белков β-катенина и активацию антиоксидантных ферментов. Анализ сыворотки также показал снижение уровня провоспалительных цитокинов и увеличение уровня противовоспалительных цитокинов.

Участвовали исследователи из Al-Ahliyya Amman University (Иордания), Erbil Polytechnic University (Ирак), University of Jeddah (Саудовская Аравия) и других. Полученные результаты подчеркивают перспективы использования мангиферина в профилактике рака толстой кишки, призывая к дальнейшим исследованиям в этом направлении, сообщает Planet Today.