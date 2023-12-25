Врачи Приморья предупреждают о возможной опасности переедания мандаринов

Минздрав региона отмечает, что употребление большого количества мандаринов, особенно на фоне потребления жирной и сладкой пищи, может вызвать аллергические реакции. Мандарины, богатые витамином С и клетчаткой, являются аллергенными продуктами.
Аллергии на мандарины подвержены как дети, так и взрослые, и частота проявлений зависит от объема употребленных фруктов. Врачи рекомендуют избегать переедания, особенно в сочетании с другими потенциально аллергенными продуктами в праздничный период. Заведующая аллерго-респираторным центром подчеркивает, что увеличенное потребление сладостей у детей и алкоголя с жирной пищей у взрослых увеличивает риск аллергических реакций.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют приобретать мандарины с осторожностью, избегая плодов с признаками гнили и плесени. Важно также избегать фруктов из ненадежных и нелицензированных мест торговли. Эксперты подчеркивают важность тщательной мойки мандаринов перед употреблением и информируют о том, что светлость плода несет информацию о кислотности его мякоти, при этом зеленый лист не гарантирует свежесть, сообщает РИА Новости.
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