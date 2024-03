Ученые сообщили, какой фактор играет роль в продлении жизни мужчин

Исследование, проведенное в Медицинской школе Чобаниана и Аведисиана Бостонского университета, обращает внимание на важность способности мужчин преодолевать стрессовые ситуации для продления их жизни.

Опубликованные в журнале The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences результаты показывают, что реакция пожилых мужчин на стресс имеет большее значение для их выживаемости, чем конкретные стратегии, которые они используют для преодоления трудностей.

Исследование включало анализ данных 743 мужчин старше 27 лет, у которых оценивались уровень стресса и методы его преодоления. Выводы указывают на то, что общие усилия, направленные на преодоление трудностей, играют ключевую роль в продлении жизни у пожилых мужчин, сообщает Ferra.Ru.