Ученые обнаружили ДНК мамонта и шерстистого носорога на Ямале

На основе исследования, проведенного на Ямале, ученые обнаружили ДНК мамонта и шерстистого носорога, видов, вымерших несколько тысячелетий назад. Питер Зеебер из Констанцского университета совместно с учеными из России, США и Германии проанализировали керны отложений из двух арктических озер, извлеченных в 2019 году.

В результате были обнаружены фрагменты ДНК мамонта и шерстистого носорога, а также других видов млекопитающих, включая зайца, северного оленя, копытного лемминга и человека.

Мамонты были распространены на большей части Евразии во время плейстоцена, но вымерли в середине голоцена. Основными предполагаемыми причинами их исчезновения около 14 тысяч лет назад считаются влияние человека и внезапное потепление на планете, сообщает РБК.