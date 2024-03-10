Ученые из британской компании Colossal достигли прогресса в проекте по воскрешению мамонтов

Ученые создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые могут превращаться в любую ткань организма мамонта. Это позволит компании обойтись без использования клеток живых слонов и создать запас яйцеклеток для дальнейших экспериментов.
Основанная в 2021 году, компания Colossal планирует воссоздать шерстистых мамонтов к 2028 году, используя геном мамонтов на основе найденных образцов и заполняя пробелы с помощью ДНК современных азиатских слонов. Эмбрионы планируется подсадить слонихам-суррогатным матерям.
Для реализации проекта компании необходимо найти страны-партнеры, готовые предоставить территории для выпуска мамонтов. Предполагается, что популяция будет обитать в тундре, что, по утверждению Colossal, окажет положительное влияние на экосистемы.
Исследование Colossal базируется на работах японского лауреата Нобелевской премии 2012 года Синъи Яманаки, который первым получил ИПСК из клеток взрослых мышей. Ученые также утверждают, что полученные результаты могут помочь понять, почему у слонов редко развивается рак, что связано с белком TP53, присутствующим в 29 копиях у слонов.
Винсент Линч, биолог из Университета Буффало, оценил достижения Colossal положительно, выразив мнение о том, что ИПСК могут помочь в дальнейших исследованиях рака у слонов, сообщает Правда.Ру.
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