Новое генконсульство России откроется на Мальдивах

Распоряжение об открытии генконсульства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. МИД России получил поручение определить количество сотрудников и утвердить штатное расписание нового консульства.

В 2023 году Мальдивы посетили более 209 тысяч российских туристов, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. Это позволило России занять второе место по числу посетителей на острова после Индии, отражая растущую популярность Мальдив у россиян, сообщает Центральная Служба Новостей.