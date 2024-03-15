Новое генконсульство России откроется на Мальдивах

Распоряжение об открытии генконсульства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. МИД России получил поручение определить количество сотрудников и утвердить штатное расписание нового консульства.
В 2023 году Мальдивы посетили более 209 тысяч российских туристов, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. Это позволило России занять второе место по числу посетителей на острова после Индии, отражая растущую популярность Мальдив у россиян, сообщает Центральная Служба Новостей.
WhatsApp внедряет новую функцию
Недавно в WhatsApp была внедрена новая функция, которая позволяет пользователям закреплять до пяти чатов в списке чатов, вместо предыдущих трех.
Ученые из Имперского колледжа Лондона раскрыли секрет скорости гепардов
Исследование ученых показало, что размер тела играет ключевую роль в определении скорости.
В 2023 году Россия установила рекорд посещаемости Малайзии, с увеличением туристического потока на 37%
Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил о рекорде в 110 тысячах российских туристов за год, превысив ожидания и цели, установленные до пандемии.
Цены на отдых для россиян за рубежом в феврале 2024 года существенно возросли по сравнению с январем
Согласно данным Росстата, стоимость турпоездок в Египет увеличилась на 14,4%, в Турцию — на 10,9%, в ОАЭ — на 6,4%.