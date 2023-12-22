Мальдивские отели предлагают скидки до 50% на проживание, включая новогодний период и январские каникулы

Туроператоры отмечают обилие спецпредложений, включающих скидки, апгрейды по питанию, дополнительные ночи и трансферы. Эта необычная ситуация связана с тем, что некоторые отели переоценили свои тарифы и, аналогично ситуации в Турции летом, решили снизить цены для заполнения номеров.

Примеры скидок включают размещение в So Maldives 5* Deluxe по половине стандартной стоимости, 35% скидку в W Maldives 5*, а также снижение стоимости проживания в Baros Maldives, Hilton Maldives Amigiri Resort & Spa и Huvafen Fushi. Некоторые отели, такие как Saii Lagoon Maldives 5* и Intercontinental 5*, также предоставляют дополнительные привилегии для туристов. Некоторые гостиницы уже распроданы на праздничные дни, и доступны только определенные категории номеров, сообщает TourDom.Ru