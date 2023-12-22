Мальдивские отели предлагают скидки до 50% на проживание, включая новогодний период и январские каникулы

Туроператоры отмечают обилие спецпредложений, включающих скидки, апгрейды по питанию, дополнительные ночи и трансферы. Эта необычная ситуация связана с тем, что некоторые отели переоценили свои тарифы и, аналогично ситуации в Турции летом, решили снизить цены для заполнения номеров.
Примеры скидок включают размещение в So Maldives 5* Deluxe по половине стандартной стоимости, 35% скидку в W Maldives 5*, а также снижение стоимости проживания в Baros Maldives, Hilton Maldives Amigiri Resort & Spa и Huvafen Fushi. Некоторые отели, такие как Saii Lagoon Maldives 5* и Intercontinental 5*, также предоставляют дополнительные привилегии для туристов. Некоторые гостиницы уже распроданы на праздничные дни, и доступны только определенные категории номеров, сообщает TourDom.Ru
Инженерская группа представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона
Инженерская группа из Южной Кореи и США представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона в десятки тысяч раз. С применением машинного обучения и теоретических моделей они создали терагерцовые нанорезонаторы, улучшив эффективность связи 6G более чем в 300 раз.
Инженеры-химики из Китая создали инновационный сверхтеплый свитер, используя аэрогель
Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, что аэрогелевое волокно, созданное вдохновленными свойствами меха белого медведя, превосходит по термоизоляционным характеристикам хлопок, шерсть и пух.
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс"
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс", и сейчас обсуждаются возможные перспективы производства. Варианты включают возможный возврат марок Hyundai и Kia под китайским брендом с использованием оставшихся компонентов на заводе.
Портал njcar.ru выделил пять самых надежных кроссоверов
Портал njcar.ru выделил пять надежных кроссоверов, которые остаются долговечными даже после 15 лет эксплуатации. Согласно аналитике iSeeCars, основанной на 750 000 отзывах владельцев, лидером является Toyota Highlander. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается преданным ему более 15 лет.