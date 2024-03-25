Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта вечером созвал заседание совета по обороне. Темой обсуждения ста теракт в подмосковном «Крокус Сити».
До этого Макрон высказал резкое осуждение теракта, а также сообщил, что Франция скорбит вместе с Россиянами.
- Солидарность с семьями жертв, пострадавших и с российским народом, - такую запись опубликовал президент Франции на личной странице в соцсети.
Агентство Франс Пресс сообщает, что на собрании также должны были обсуждаться последствия теракта.
Теракт в "Крокусе" стал причиной повышения уровня террористической опасности во Франции
Такое решение было вынесено после заседания Совета по обороне.
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