Издание Politico опубликовало информацию о том, что министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона. До этого последний призывал лидеров стран забыть о трусости ради благополучия Киева.
- Нам не нужно, по крайней мере с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости, - сказал Писториус.
По словам министра, слова Макрона просто не имеют по собой почвы и не помогают в решении проблемы. Мало того, что конфликт на Украине продолжается, отношения между странами Европы тоже становятся напряженнее. Особенно она накалена между Парижем и Берлином.
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