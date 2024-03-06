Издание Politico опубликовало информацию о том, что министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона. До этого последний призывал лидеров стран забыть о трусости ради благополучия Киева.

- Нам не нужно, по крайней мере с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости, - сказал Писториус.

По словам министра, слова Макрона просто не имеют по собой почвы и не помогают в решении проблемы. Мало того, что конфликт на Украине продолжается, отношения между странами Европы тоже становятся напряженнее. Особенно она накалена между Парижем и Берлином.