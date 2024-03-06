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Призывы Макрона помочь Киеву назвали бесполезными
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:51

Призывы Макрона помочь Киеву назвали бесполезными

Издание Politico опубликовало информацию о том, что министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона. До этого последний призывал лидеров стран забыть о трусости ради благополучия Киева.

- Нам не нужно, по крайней мере с моей точки зрения, говорить о ботинках на земле или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости, - сказал Писториус.

По словам министра, слова Макрона просто не имеют по собой почвы и не помогают в решении проблемы. Мало того, что конфликт на Украине продолжается, отношения между странами Европы тоже становятся напряженнее. Особенно она накалена между Парижем и Берлином.

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