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Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:30

Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины

Издание Politico обозначило позицию Макрона по поводу введения войск в Украину, как провокацию. По словам авторов публикации, это только навредило Киеву, так как Россия получила "сильный стратегический сигнал".

- Если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу, - говорится в статье. - Фактически, они добились противоположной цели.

Эксперт считает, что после слов Макрона все только утвердились в мнении о расколе поддерживающих Украину стран. Особое внимание в тексте уделяется заявлению президента Владимира Путина, который сообщил о возможности ядерной войны в случае прямого вмешательства других стран.

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