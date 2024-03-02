Издание Politico обозначило позицию Макрона по поводу введения войск в Украину, как провокацию. По словам авторов публикации, это только навредило Киеву, так как Россия получила "сильный стратегический сигнал".

- Если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу, - говорится в статье. - Фактически, они добились противоположной цели.

Эксперт считает, что после слов Макрона все только утвердились в мнении о расколе поддерживающих Украину стран. Особое внимание в тексте уделяется заявлению президента Владимира Путина, который сообщил о возможности ядерной войны в случае прямого вмешательства других стран.