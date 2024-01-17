Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна готова передать Украине новую военную помощь. Кроме того, он собирается посетить Киев в феврале этого года, чтобы подписать двустороннее соглашение о гарантии безопасности Украины.

- Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели, - сообщил Макрон. - Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет SCALP и нескольких сотен бомб.

Также президент Франции сообщил, что в стране будет наращиваться военное производство - оно позволит обеспечить большее количество оборудования для Киева.