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Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:25

Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна готова передать Украине новую военную помощь. Кроме того, он собирается посетить Киев в феврале этого года, чтобы подписать двустороннее соглашение о гарантии безопасности Украины.

- Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели, - сообщил Макрон. - Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет SCALP и нескольких сотен бомб.

Также президент Франции сообщил, что в стране будет наращиваться военное производство - оно позволит обеспечить большее количество оборудования для Киева.

- Мы будем продолжать помогать Украине в том, в чем она нуждается: в обучении, в поставках, а также в плане соглашения, о котором я упомянул, - заявил Макрон.

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