Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые страны Европы, а также США сомневаются по поводу будущего Украины. Свое мнение он озвучил во время интервью в эфире телеканала France 5.
- Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы, - сказал лидер Франции.
Макрон сообщил, что считает нынешнее руководство Вашингтона везением для Киева, а также подчеркнул, что «Франция не может допустить, чтобы Россия победила». Позицию Украины он считает «одержанием стратегической победы» из-за начала процесса вступления в НАТО.
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