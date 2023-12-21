Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые страны Европы, а также США сомневаются по поводу будущего Украины. Свое мнение он озвучил во время интервью в эфире телеканала France 5.

- Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы, - сказал лидер Франции.

Макрон сообщил, что считает нынешнее руководство Вашингтона везением для Киева, а также подчеркнул, что «Франция не может допустить, чтобы Россия победила». Позицию Украины он считает «одержанием стратегической победы» из-за начала процесса вступления в НАТО.