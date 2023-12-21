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Макрон: Европа, как Америка, сомневаются насчет будущего Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:38

Макрон: Европа, как Америка, сомневаются насчет будущего Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые страны Европы, а также США сомневаются по поводу будущего Украины. Свое мнение он озвучил во время интервью в эфире телеканала France 5.

- Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы, - сказал лидер Франции.

Макрон сообщил, что считает нынешнее руководство Вашингтона везением для Киева, а также подчеркнул, что «Франция не может допустить, чтобы Россия победила». Позицию Украины он считает «одержанием стратегической победы» из-за начала процесса вступления в НАТО.

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