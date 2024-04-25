Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз в ближайшие годы столкнется с рисками ослабнуть и быть вытесненным.
По словам французского лидера, Европа может погибнуть.
РИА Новости пишут, что еще Макрон считает, что ЕС может обеднеть.
"Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", — сказал президент Франции во время выступления в Сорбонне.
По его мнению, ЕС нужна стратегия роста и развития, чтобы остаться независимым.
ФОТО: Влада, flickr.com.
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