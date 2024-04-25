Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз в ближайшие годы столкнется с рисками ослабнуть и быть вытесненным.

По словам французского лидера, Европа может погибнуть.

РИА Новости пишут, что еще Макрон считает, что ЕС может обеднеть.

"Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", — сказал президент Франции во время выступления в Сорбонне.

По его мнению, ЕС нужна стратегия роста и развития, чтобы остаться независимым.

ФОТО: Влада, flickr.com.