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Макрон заявил о возможной гибели Европы
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:12

Макрон заявил о возможной гибели Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз в ближайшие годы столкнется с рисками ослабнуть и быть вытесненным.

По словам французского лидера, Европа может погибнуть.

РИА Новости пишут, что еще Макрон считает, что ЕС может обеднеть.

"Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", — сказал президент Франции во время выступления в Сорбонне.

По его мнению, ЕС нужна стратегия роста и развития, чтобы остаться независимым.

ФОТО: Влада, flickr.com.

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